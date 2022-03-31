'Грустно...' Президент ФИФА высказался об отстранении России от международных турниров

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал сложным решение об отстранении российских клубных и сборных команд от международных соревнований из-за войны в Украине. Функционер также отметил, что санкции в отношении представителей РФ продолжают действовать.

Об этом сам Инфантино рассказал в интервью ТАСС. Итальянец также объяснил, что ФИФА ожидает на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по апелляции РФ.

"Грустно из-за того, что происходит. Как президент ФИФА за последние четыре года я сталкивался с конфликтами в мире. Люди страдают, а международное сообщество не делает то, что должно. Мы вынуждены приостановить участие российских клубов и сборных, это нелегкое решение, которое мы должны были принять. Решение по России принималось месяц назад. Российский футбольный союз обратился в Спортивный арбитражный суд, и мы ждем решения суда. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Инфантино.

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Как сообщал OBOZREVATEL, конгресс ФИФА в Дохе не стал рассматривать вопрос с исключением или приостановке членства России в организации. Кроме того, было принято решение о присвоении русскому статуса официального языка ФИФА.

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