Грозит 12 лет тюрьмы. Судмедэкспертиза нашла неоспоримые доказательства в деле самого титулованного футболиста мира

Результаты данные ДНК-теста подтвердили версию об изнасиловании легендарным бразильским футболистом "Барселоны" Дани Алвесом 23-летней девушки в ночном клубе в Испании. Судмедэкспертиза нашла следы спермы 39-летнего спортсмена после внутривагинального исследования пострадавшей, а также на ее белье и платье.

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Алвес, который сейчас ждет суда в испанской тюрьме, до этого трижды менял свою версию, чтобы попытаться избежать наказания, которое ему светит за это преступление (12 лет заключения). Изначально бразилец заявил, что не знаком с девушкой, которая его обвинила. Потом признал, что видел ее, но между ними ничего не было. В третьей версии под присягой Алвес рассказал, что якобы отправился в туалет, когда пострадавшая накинулась на него и сделала ему минет.

Теперь, как утверждает местное издание El Periódico со ссылкой на свои источники, оказывается что и третья версия была ложной.

Молодую женщину после предполагаемого нападения тем же утром 31 декабря на машине скорой помощи отправили в больницу-клинику, куда обычно сразу обращаются женщины, пострадавшие от сексуального насилия. Там заявительница прошла судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой были взяты интравагинальные биологические образцы. В этих образцах были следы спермы.

В белье заявительницы также была семенная жидкость. В то же время полиция провела проверку в туалете ночного клуба, где события предположительно произошли около четырех часов утра. На полу также нашли следы спермы. Она же была обнаружена и на платье, которое потерпевшая сдала в полицейский участок, когда через два дня пошла оформлять жалобу на эти события.

20 января Алвес добровольно передал образец своей ДНК (слюны). Этот генетический профиль был сравнен со всеми полученными ранее образцами. Согласно результату, все образцы совпали.

Алвес завоевал за карьеру 46 трофеев и является самым титулованным футболистом в истории. В составе сборной Бразилии Алвес выступил на ЧМ-2022 в Катаре, где дошел до 1/4 финала.

В ходе карьеры защитник также играл за "Севилью", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и "Сан-Паулу". Он покинул "Барселону" в конце прошлого сезона. В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом "Пумас".

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