Голкипер сборной Украины женился на модели-красавице, с которой встречался с 17 лет. Фото и видео

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин женился. Церемония прошла 25 декабря, а фотографиями со свадьбы футболист поделился в своем Instagram.

Видео дня

Его избранница – Марина Галаган, которая старше Трубина на полтора года. Судя по подписанным фотографиям, Марина взяла фамилию супруга. Анатолий сделал предложение своей избраннице в апреле этого года.

Ранее девушка рассказывала, что закончила художественную и музыкальную школу, ходила на хореографию и танцы. А хобби Галаган – моделинг, которым она занимается с 2015 году. Недолго работала моделью в Турции. Также она участвовала в конкурсе "Мисс Украина Вселенная-2020".

На торжественной церемонии Марина была одета в элегантное белое свадебное платье с длинными кружевными рукавами и глубоким декольте в форме сердечка. Верх украшен изящным кружевным орнаментом, который плавно переходит на длинную юбку.

За платьем тянулась длинная фата, дополняющая классический образ. Невеста держала букет белых цветов, гармонирующий с ее нарядом.

Также Трубин выложил видео со своими гостями. Одним из них был Максим Таловеров.

Марина и Анатолий встречаются с 2018 года, когда вратарю было 17 лет и он выступал за академию донецкого "Шахтера". После трансфера в "Бенфику" возлюбленного футболиста сборной Украины поехала за ним в Португалию.

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