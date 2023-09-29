'Гойда за гойдой' сборной России по футболу вызвала смех в сети

Сборная России по футболу сыграет с командой Кении 16 октября в товарищеском матче. После долгих и безуспешных поисков спарринг-партнеров представители страны-агрессорки предложили встречу 109-й команде мирового рейтинга, чем вызвала насмешки со стороны болельщиков.

Особый "восторг" у фанатов вызвало место проведения игры – футбольное поле при отеле в Турции. "Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции", – сказал порталу Sport24 генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

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Читатели сайта Sports.ru бурно отреагировали на эту информацию. Они высмеяли российскую сборную, назвав предстоящий матч "каким-то позором".

"Гойда за гойдой", "Зачем стадион? Можно на пляже ворота поставить и там играть", "Какой-то позор. Чем матч с донной Кенией непонятно где полезнее матча против своей молодежки, например, в Екатеринбурге?", "А после матча Агутин споет, чтобы туристам было не так грустно после такого зрелища", "У меня на даче не хотят сыграть?", "Очередная геополитическая победа над Западом!", "Скоро сборная поедет по клубам выступать, а там и до квартирников недалеко..." – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент московских "Торпедо" и "Локомотива" Илья Геркус потребовал от Российского футбольного союза (РФС) немедленно перейти в Азиатскую конфедерацию (АФК).

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