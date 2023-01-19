Легендарный украинским футболист, главный тренер сборной Украины по футболу U-16 и помощник Руслана Ротаня в "Александрии" Владимир Езерский в форме ВСУ и с оружием в руках воюет против оккупантов на донецком направлении. Фотографии 46-летнего львовянина из Бахмута выложили бывший голкипер "Динамо" и "Днепра" Святослав Сирота и журналист Никита Дмитрулин.

Видео дня

"Владимир Ивановичу было мало под Киевом, поэтому он приехал повоевать в Бахмут", – с усмешкой прокомментировал поступок знаменитого футболиста президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, который тоже служит в ВСУ.

Собуцкий добавил, что Езерский с первых дней на войне. Сейчас находится на контракте в ВСУ.

"Он был с нами на самом передке. Молодец. У него стальные нервы и характер. Помогал нам решать различные вопросы", - рассказал Собуцкий в эфире Youtube-канала "СпортАрена".

Владимир Езерский является воспитанником львовского футбола. За сборную Украины сыграл 39 матчей. В желто-синей форме национальной команды дебюировал 15 июля 1998 года в матче со сборной Польши. На чемпионате мира по футболу -2006 вместе со сборной дошел до 1/4 финала.

Рассвет карьеры как футболиста пришелся на 2001-2007 года. За это время он провел 146 матчей за "Днепр", забив 12 голов. Является трехкратным чемпионом Украины вместе с "Динамо" (1999) и "Шахтером" (2008, 2010).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!