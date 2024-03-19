Главный конкурент вратаря сборной Украины в 'Реале' получил тяжелый диагноз, расплакавшись, когда это узнал

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил новую тяжелую травму на одной из тренировок команды, сообщает пресс-служба "сливочных". Основной конкурент украинца Андрея Лунина получил разрыв внутреннего мениска в правом колене.

В августе прошлого года 31-летний вратарь сборной Бельгии порвал переднюю крестообразную связку левого колена и перенес операцию.

Как пишет Marca, Куртуа расплакался, когда ему сказали диагноз. Утверждается, что в текущем сезоне он за клуб уже не сыграет. По неподтвержденным данным футболист сборной Бельгии пропустит около 6-7 недель.

Marca публикует эксклюзивное видео, на котором Куртуа покидает тренировку после травмы. В кадрах бельгиец уже пришел в себя и показывает журналисту большой палец, в ответ на вопрос о самочувствии.

"Таким образом, основным голкипером будет Лунин. Украинский вратарь, который сосредоточен на своей сборной, остаток сезона будет защищать ворота "Реала", а Лига чемпионов станет для него большим вызовом и целью. Уверенность в цели максимальная и тренерский штаб убежден, что с Луниным они смогут побороться за все недостающие титулы", - пишет Marca.

Последний раз в официальных матчах Куртуа выходил на поле 17 июня прошлого года в матче Бельгия – Австрия (1:1).

Как сообщал OBOZ.UA, 16 марта Лунин помог своей команде добыть победу в 29-м туре чемпионата Испании по футболу. 25-летний футболист сборной Украины в гостевом матче против "Осасуны" отбил четыре удара в створ ворот, став автором голевой атаки.

3 февраля стало известно, что третий голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага по окончанию текущего сезона покинет "Реал". Мадридцы решили не оставлять испанца в команде на постоянной основе. Лишь какое-то экстраординарное событие может изменить решение руководство королевского клуба.

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