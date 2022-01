Главный конкурент Миколенко уходит из 'Эвертона' за солидную сумму

Футболист английского "Эвертона" Люка Динь переходит в "Астон Виллу". 28-летний француз считался основным конкурентом украинца Виталия Миколенко на месте левого защитника. Однако в последнее время у него возникли споры с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом, после чего клуб и игрок решили расстаться.

О трансфере сообщил журналист-инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Twitter. Стороны достигли соглашения в среду, 12 января, утром. При этому "Эвертон" получил от клуба из Бирмингема солидные отступные – 27 миллионов евро.

Lucas Digne to Aston Villa from Everton, here we go! Agreement reached for €27m fee. Permanent move. Personal terms agreed today morning. 🤝🇫🇷 #AVFC



Digne is now traveling to Birmingham and will undergo his medical today. Another big one for Gerrard after Philippe Coutinho. pic.twitter.com/Gzm9y9tOYs