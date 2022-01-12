Главный конкурент Миколенко уходит из 'Эвертона' за солидную сумму

Футболист английского "Эвертона" Люка Динь переходит в "Астон Виллу". 28-летний француз считался основным конкурентом украинца Виталия Миколенко на месте левого защитника. Однако в последнее время у него возникли споры с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом, после чего клуб и игрок решили расстаться.

О трансфере сообщил журналист-инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Twitter. Стороны достигли соглашения в среду, 12 января, утром. При этому "Эвертон" получил от клуба из Бирмингема солидные отступные – 27 миллионов евро.

Lucas Digne to Aston Villa from Everton, here we go! Agreement reached for €27m fee. Permanent move. Personal terms agreed today morning. 🤝🇫🇷 #AVFC



Digne is now traveling to Birmingham and will undergo his medical today. Another big one for Gerrard after Philippe Coutinho. pic.twitter.com/Gzm9y9tOYs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2022

Похоже, что тренерский штаб "ирисок" убедился в готовности Миколенко занять место Диня в основном составе, поэтому и отпустил опального француза. За украинца "Эвертон" заплатит "Динамо" 23,5 млн евро.

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Заметим, что "Астон Вилла" после приглашения на пост тренера экс-капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда вместе с Люкой подписала и звездного бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который выступал за "Барселону", "Баварию" и "Ливерпуль".

В турнирной таблице АПЛ "Астон Вилла" и "Эвертон" являются соседями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Миколенко высказался о своем дебюте за "Эвертон" в Кубке Англии.

Также главный тренер "Эвертона" оценил игру Миколенко, который привез гол в свои ворота.