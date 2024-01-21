Главный конкурент Лунина в 'Реале' опозорился в скандальном матче в Испании. Болельщики освистали команду. Видео

Вратарь мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага пропустил гол на 38-й секунде матча против "Альмерии" (3:2) в 21-м туре чемпионата Испании. Голкипер, который является главным конкурентом украинца Андрея Лунина за место в стартовом составе королевского клуба, не смог спасти свою команду после мощного удара Ларжи Рамазани.

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Первая же атака гостей оказалась результативной. За три передачи "Альмерия" дошла до ворот Кепы, после чего хавбек сборной Бельгии открыл счет.

"Реал" выглядел абсолютно беспомощным на поле, пропустив на 43-й минуте второй мяч.

За первые 45 минут игры "Реал" лишь 5 раз бил в сторону ворот, не попав ни разу в створ. Уходя на перерыв мадридские футболисты были освистаны своими болельщиками.

Во втором тайме случилось несколько скандальных эпизодов, которые повлияли на исход матча. Сперва главный арбитр Эрнандес Маэсо поставил в ворота "Альмерии" пенальти, затем отменил гол гостей, а после этого засчитал удар Винисуса Жуниора.

На повторах было видно, что бразилец бил рукой, но и после помощи VAR Маэсо не увидел в действиях форварда "Реала" нарушения правил.

Окрыленные таким успехом подопечные Анчелотти провели заключительные минуты в атаках и на 99-й минуте добились успеха (3:2). Победный мяч на счету англичанина Джуда Беллингема, который оформил дубль.

Болельщики "Альмерии" в соцсетях устроили бунт, заявив, что их обокрали, но позже в комментариях выложили фото из правил футбола, где указывается, что плечом забивать голы можно.

Авторитетный портал WhoScored поставил Аррисабалаге оценку 5,7. Это самый низкий балл в составе обеих команд.

Как сообщал OBOZ.UA, в текущем сезоне после травмы основного голкипера "Реала" Кепы Арриссбалаги Лунин занял место в воротах, сыграв уже в 11 поединков. В пяти из них Андрей отстоял на ноль.

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