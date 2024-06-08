Главный фаворит и проходные команды? Знакомимся с группой D на Евро-2024

OBOZ.UA продолжает цикл знакомств с группами Евро-2024. Мы писали о группе А, разбирали по косточкам группу В, вчера говорили о группе С. Пора познакомиться с квартетом D: здесь ожидаем много борьбы за второе место, ведь если Франции прочат легкий выход, то ее напарника по этому делу назвать непросто. Сегодня попробуем разобраться, возникнут ли проблемы у фаворита Евро и кто – Австрия, Польша или Нидерланды – заслуживают выйти дальше.

Польша: время повторить ЧЕ-2016

Именно Евро-2016 для поляков был самым успешным: впервые (и пока в последний раз) они преодолели этап квартетов и добрались до четвертьфинала. Если вы не следили за этой сборной раньше, то Польша играет на евроарене только с 2008 года; до этого не удавалось квалифицироваться. Наши географические соседи – первая из трех команд, попавших на Евро из-за второго шанса. В плей-офф не на жизнь боролись с Уэльсом – матч получился очень насыщенным:

Несмотря на близость Евро, Польша до сих пор не объявляла финальную заявку, известна только предыдущая. Там Беднарек, Кивер, Пухач, Франковские, Шиманские, Залевские, Гросицкие, Урбанские, Букса, Милик, Левандовски и Пьонтек. По идее, тренер Пробеж будет оценивать результаты вчерашней игры против Украины и будет смотреть на товарняк против Турции.

Что точно известно – после турнира мы больше не увидим в польской футболке Войцеха Щесны. Легендарный голкипер завершит карьеру в сборной сразу после Евро. Ему уже 33 и, похоже, вратарь стал больше задумываться о планах после футбола, ведь не рассматривал даже теоретически свое участие в подготовке к ЧМ-26. Сколько же легенд завершат свои выступления этим летом… А что касается самой Польши, то с таким подбором игроков из топовых команд Европы проблемой в группе должна стать разве что Франция.

Австрия: задача – создать еще одну сенсацию

Австрийцам удалось невозможно: в группе отбора, где все предсказывали выход Бельгии и Швеции, именно они заняли второе место. Вообще, сборная может похвастаться тем, что обоим навязала достойную борьбу. Бельгийцам проиграли только раз (почти создав камбэк), а скандинавов дважды переиграли. С такой конкуренцией они не только покинули шведов за бортом евротурнира, но и во второй раз сами пробились на Евро.

Коварство Австрии в том, что там используют собственный вариант немецкого языка под названием Österreichisches Deutsch. Поэтому при знакомстве с их составом у читателя может возникнуть мнение "да они же из немецкой команды!". А нет – заявки хоть пока не было, мы ожидаем увидеть там Лаймера, Дансо, Забитцера, Баумгартнера, Уиммера, Поша, Зайвальда и Шлагера. Главный тренер Ральф Рангник остается (им интересовалась "Бавария", но выбрали Компани) и может полностью сосредоточиться на делах команды.

Правда, именно австрийцы выглядят пока самыми слабыми в группе. Во время товарняка против значительно более слабой Сербии они выиграли 2:1, создав всего три момента за всю игру. Можно списать это на поиск оптимальной игровой формации, однако времени на этот поиск уже меньше и меньше. Поэтому в нашем прогнозе мы, скорее, сделаем ставку, что Австрия не выйдет в плей-офф нынешнего Евро.

Нидерланды: вторая битва против Франции

Лучшим достижением на Евро для "апельсинов" победа в 1988-м году. Но это было так давно, что уже 2 поколения футболистов изменились. Со времени триумфа, Нидерланды постоянно отстают: в начале столетия еще выходили в полуфиналы, потом максимум 1/8, а на турнире во Франции вообще не квалифицировались. Сейчас было проще: против Франции дважды проиграли, но взяли очки в других матчах и опередили Грецию. Как в случае с Данией и Словенией, судьба коварна: французы по отбору пришли в квартет уже на самом Евро.

Основу нидерландцев можно назвать без проблем: Компейнерс, Ван де Вен, Аке, Мален, Ван Дайк, Симонс, Депай, Блинд. Гакпо, Дюмфрис. У них – победы в Лиге Европы, АПЛ, Серии А, Бундеслиге; медали собственного, а также английского, испанского и немецкого чемпионатов. Опыта не найти, однако теперь надо конвертировать все это в надежный результат. Потому что забивать Гибралтару 6 мячей может любой желающий, а вот минимальные победы над греками и ирландцами - совсем не то, что ждут от подопечных Кумана.

Тем более группа D подобралась такая, где только лидер имеет легкие шансы на квалификацию. Остальные трое будут рубиться до последнего. И Нидерландам повезло: Франция для них выпала во втором туре, когда уже и дух Евро почувствуют и будет шанс исправить ошибки. При таком раскладе оранжевые имеют большие шансы на выход в плей-офф, чем Польша и Австрия. Хотя в этой группе каждый матч будет интересен.

Франция: вперед вплоть до финала?

Двухкратный чемпион Европы Франция не пропускала финальные турниры с 1988-го года. И если изменения есть в игроках и результатах игр плей-офф, то на тренерском мостике их нет 12 лет подряд - их еще возглавляет Дидье Дешам. Прошлый Евро трехцветные вспоминать точно не хотят: швейцарцы в 1/8 устроили испытание 3:3, а затем выиграли пенальти. Сейчас новая попытка и соперники в группе выглядят проходимыми.

Коуч решил, что ему хватит уменьшенной финальной заявки – там 25 футболистов. И каких: Ареола, Клос, Эрнандес, Конате, Дембеле, Тюрам… Кажется, что шанс на третий в истории кубок Европы растет с каждой новой фамилией. Давайте продолжим: Упамекано, Заир-Эмери, Чуамень, Канте, Камавинга, Барколя. Ну и конечно – Гризманн и Мбаппе. Этот Евро станет особенным для еще одного именитого футболиста: вместе со Щесной и Кроосом, международным турниром карьеру завершит и Жиру.

Безусловно, с самым сильным составом за последнее десятилетие Франция собирается выигрывать. Не только потому, что так думают букмекеры. Объективно французские футболисты богаты опытом противостояния топовым игрокам Европы. То, что они преодолеют группу – не вопрос. Далее трехцветные встретятся с большим количеством одноклубников или соперников в топовых лигах; кажется, потенциальным чемпионам много известно о том, как играть с другими топ-сборными континента. И потому для них даже полуфинал – достижимая задача.