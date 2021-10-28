Гибель Эмилиано Салы: назван виновный в авиакатастрофе с футболистом
Предприниматель Дэвид Хендерсон, который организовал рейс нападающего "Нанта" Эмилиано Салы, назван главным виновным в гибели футболиста, сообщает Sky Sports. Присяжные после семи часов рассмотрения дела признали вину Хендерсона в том, что он создал угрозу безопасности людей при перелете.
У погибшего пилота Дэвида Ибботсона не было действующей лицензии на осуществление коммерческих полетов, а также не было навыков пилотирования в ночное время суток.
Всего через несколько секунд после того, как стало известно о падении самолета, Хендерсон написал нескольким людям сообщение с просьбой хранить молчание, предупредив, что это "откроет банку с червями".
Официальный приговор Хендерсону будет вынесен 12 ноября.
67-летнему бизнесмену грозит до 7 лет лишения свободы. Пока он отпущен под залог.
Напомним, что в марте прошлого года был опубликован официальный отчет о результатах расследования гибели Салы.
В этом отчете была названа самая вероятная причина авиакатастрофы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Легкомоторный самолет с аргентинским нападающий Эмилиано Салой бесследно исчез во время перелета из Нанта в Кардифф вечером 21 января 2019 года.
28-летний футболист направлялся в клуб английской Премьер-лиги "Кардифф Сити", став самым дорогим приобретением в истории валлийского клуба.
По данным СМИ, Piper Malibu исчез с экранов радаров через 50 минут после начала полета, а перед этим пилот запрашивал экстренную посадку.
Также в сети были обнародованы два сообщения Салы, сделанные им незадолго до предполагаемого крушения.
4 февраля самолет Piper PA-47 Malibu, на котором летел нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, был найден на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернс.
8 февраля было поднято тело, в котором опознали пропавшего футболиста.