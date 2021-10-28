Гибель Эмилиано Салы: назван виновный в авиакатастрофе с футболистом

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Эмилиано Сала

Предприниматель Дэвид Хендерсон, который организовал рейс нападающего "Нанта" Эмилиано Салы, назван главным виновным в гибели футболиста, сообщает Sky Sports. Присяжные после семи часов рассмотрения дела признали вину Хендерсона в том, что он создал угрозу безопасности людей при перелете.

Дэвид Хендерсон
Эмилиано Сала

У погибшего пилота Дэвида Ибботсона не было действующей лицензии на осуществление коммерческих полетов, а также не было навыков пилотирования в ночное время суток.

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Импровизированный мемориал в память о футболисте

Всего через несколько секунд после того, как стало известно о падении самолета, Хендерсон написал нескольким людям сообщение с просьбой хранить молчание, предупредив, что это "откроет банку с червями".

Сестра погибшего футболиста

Официальный приговор Хендерсону будет вынесен 12 ноября.

67-летнему бизнесмену грозит до 7 лет лишения свободы. Пока он отпущен под залог.

Некоторые футболисты выходили на матч в футболках с изображением погибшего

Напомним, что в марте прошлого года был опубликован официальный отчет о результатах расследования гибели Салы.

Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон

В этом отчете была названа самая вероятная причина авиакатастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Легкомоторный самолет с аргентинским нападающий Эмилиано Салой бесследно исчез во время перелета из Нанта в Кардифф вечером 21 января 2019 года.

  • 28-летний футболист направлялся в клуб английской Премьер-лиги "Кардифф Сити", став самым дорогим приобретением в истории валлийского клуба.

  • По данным СМИ, Piper Malibu исчез с экранов радаров через 50 минут после начала полета, а перед этим пилот запрашивал экстренную посадку.

Эмилиано Сала