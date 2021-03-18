Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов: расписание трансляций

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги чемпионов.

В торжественной церемонии своих соперников по 1/4 финала узнают "Боруссия" Дортмунд,"Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Реал Мадрид", "Челси" и "Бавария".

Кроме того, станет известно, с кем сыграют победители четвертьфинальных пар в 1/2 финала, а также будет определен номинальный хозяин финального матча.

Украинские любители спорта смогут следить за процедурой благодаря телетрансляции на "Футбол 1". В интернете стрим обеспечит официальный сайт УЕФА. Кроме того, показ жеребьевки будет проходить на каналах Eurosport-1 и "Матч! Футбол 1". Начало в 13:00 по киевскому времени.

Посева не будет, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Четвертьфиналы запланированы на 6/7 апреля - 13/14 апреля. Полуфиналы состояться 27/28 апреля - 4/5 мая

Финал будет сыграны 29 мая на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, последние четвертьфиналисты определились 17 марта в матчах "Челси" – "Атлетико" и "Бавария" – "Лацио".