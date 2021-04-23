Где смотреть "Спартак" – ЦСКА: расписание трансляций матча Премьер-лиги

Московские "Спартак" и ЦСКА сразятся в главном российском дерби в 26-м туре Премьер-лиги.

Поединок состоится в воскресенье, 25 апреля, на стадионе "Открытие Банк Арена". Начало игры – 16:30. Встречу можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ", где показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Отметим, что обе команды ведут борьбу за второе место в первенстве, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов. "Спартак" занимает третью строчку, имея в активе 47 очков, а армейцы набрали на пункт меньше, идя пятыми.

В первом круге ЦСКА добыло волевую победу – 3:1. Спартаковцы открыли счет на 11-й минуте благодаря голу Понсе. Однако армейцы ответили тремя мячами: отличились Магнуссон, Влашич и Эджуке.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял решение перенести несколько матчей Евро-2020 в российский Санкт-Петербург.