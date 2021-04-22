УЕФА перенес матчи Евро-2020 в Россию – СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести часть запланированных матчей чемпионата Европы-2020 из Дублина в Санкт-Петербург, сообщает польское издание Interia Sport.

Это подтверждают польский спортивный журналист Роман Колтон в своем Twitter, а также Telegram-канал "Мутко против".

По информации поляков, их сборная на Евро будет играть не в Дублине и Бильбао, как это предполагалось ранее, а на аренах в Санкт-Петербурге и Севилье.

"УЕФА сообщит о решениях по местам проведения Евро после заседания исполнительного комитета, которое состоится в пятницу. Решения будут объявлены в тот же день в пресс-релизе во второй половине дня", – заявили в пресс-службе УЕФА, текст которого приводит РБК.

Изначально в Дублине с 14 по 23 июня должны были состояться матчи группы Е между Польшей, Словакией, Испанией и Швецией, а 29 июня встреча 1/8 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне УЕФА отменил в испанском Бильбао четыре матча чемпионата Европы-2020.

В марте прошлого года УЕФА на фоне пандемии перенес чемпионат Европы с лета 2020 года на 2021-й. Матчи запланированы с 11 июня по 11 июля, при этом предстоящий турнир сохранит название Евро-2020. Это должен был быть первый Евро, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств .