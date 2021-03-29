Где смотреть Словакия – Россия: расписание трансляций отбора ЧМ-2022

Лидер группы Н в отборочном турнире к ЧМ-2022 сборная России во вторник, 30 марта, проведет заключительный матч нынешнего слота для игр национальных команд.

Подопечные Станислава Черчесова в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского сыграют со словаками. Время начала – 21:45.

Увидеть встречу можно будет в эфире российского вещателя "Матч ТВ", где также будет организована экспертная студия.

Отметим, что россияне добыли две победы на старте квалификации к Мундиалю. "Трехцветные" на выезде обыграли Мальту (3:1), а затем дома были сильнее Словении (2:1). В свою очередь словаки провалили начало отбора, завершив вничью встречи с Кипром (0:0) и той же Мальтой (2:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес принес Люксембургу сенсационную победу над Ирландией в матче отбора ЧМ-2022.