Де дивитися Словаччина – Росія: розклад трансляцій відбору ЧС-2022

Лідер групи Н у відбірковому турнірі до ЧС-2022 збірна Росії у вівторок, 30 березня, проведе заключний матч нинішнього слоту для ігор національних команд.

Підопічні Станіслава Черчесова в Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського зіграють зі словаками. Час початку – 21:45.

Побачити зустріч можна буде в ефірі російського мовника "Матч ТВ", де також буде організовано експертну студію.

Зазначимо, що росіяни здобули дві перемоги на старті кваліфікації до Мундіалю. "Трибарвні" на виїзді обіграли Мальту (3:1), а потім вдома були сильнішими за Словенію (2:1). Зі свого боку словаки провалили початок відбору, завершивши внічию зустрічі з Кіпром (0:0) і тією ж Мальтою (2:2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес приніс Люксембургу сенсаційну перемогу над Ірландією в матчі відбору ЧС-2022.