Где смотреть "Севилья" – "Боруссия" Д: расписание трансляций Лиги чемпионов

В среду, 17 февраля, "Севилья" сыграет домашний матч против "Боруссии" из Дортмунда в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2. В России матч покажут по "Матч! Футбол 1".

"Севилья" является небольшим фаворитом первого поединка, но больше шансов на выход в четвертьфинал, по мнению спортивных аналитиков, имеет "Боруссия" Д. На победу хозяев можно поставить за коэффициент 2,30, на ничью – за 3,50, а успех немецкой команды оценивается котировкой 3,00. Ставки на выигрыш дортмундцев по сумме двух встреч принимаются за 1,75, а на проход их соперников за 2,00.

"Севилья" сейчас находится в хорошей форме. Подопечные Юлена Лопетеги добыли девять побед в девяти последних матчах. "Боруссия" Д показывает не лучшие результаты. Немцы выиграли только четыре поединка из девяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно расписание трансляций противостояния "Порту" и "Ювентуса", которые также начнут свой путь в плей-офф Лиги чемпионов 17 февраля.