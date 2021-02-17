Где смотреть "Порту" – "Ювентус": расписание трансляций Лиги чемпионов

В среду, 17 февраля, "Порту" примет на своем поле "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России игру покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3", а в Беларуси – по "Беларусь 5".

Туринский клуб ожидаемо является фаворитом как первого матча, так и всего противостояния. На выездную победу "Ювентуса" можно поставить за коэффициент 2,05, на ничью – за 3,20, а успех "Порту" оценивается котировкой 3,90. На выход итальянцев в четвертьфинал ставки принимаются за 1,22, а на их соперников за 4,00.

В последний раз команды встречались в плей-офф Лиги чемпионов 2016/17 на стадии 1/8 финала. Тогда туринцы выиграли по сумме двух встреч со счетом 3:0.

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