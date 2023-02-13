Где смотреть ПСЖ – ''Бавария'': расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Парижский "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария" во вторник, 14 февраля, проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Лидеры первенств Франции и Германии встретятся на поле столичного коллектива.

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Поединок примет стадион "Парк де Пренс". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и ее стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Команды уже 11 раз пересекались в самом престижном европейском клубном турнире. При этом они ни разу не завершали матчи вничью – шесть побед одержали французы, а пять поединков остались за "Баварией".

В последний раз соперники встречались в четвертьфинальном противостоянии минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Команды обменялись гостевыми победами, а в следующую стадию благодаря трем голам на выезде вышли парижане.

Аналитики отдают небольшое преимущество французом. Ставки на победу ПСЖ принимаются с коэффициентом 2,55. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Баварию" достигают уровня 2,65.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПСЖ вылетел из Кубка Франции после победного гола украинца Руслана Малиновского за "Марсель".

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