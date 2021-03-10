Где смотреть ПСЖ – "Барселона": расписание трансляций Лиги чемпионов

В среду, 10 марта, ПСЖ примет на своем поле "Барселону" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России противостояние покажут "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а в Беларуси – "Беларусь 5".

Спортивные аналитики не смогли назвать фаворита второго матча. На победу той или иной команды можно поставить за коэффициент 2,55, а на ничью – за 3,80. Букмекеры не верят в выход "Барселоны" в четвертьфинал и оценивают вероятность этого события котировкой 15,00.

Ожидается, что поединок пропустит звездный бразилец парижан Неймар, который получил травму паха.

Напомним, что первая встреча между клубами закончилась разгромной победой ПСЖ со счетом 4:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта состоялись первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Боруссия" Д сыграла вничью с "Севильей", а "Ювентус" сенсационно вылетел из турнира, несмотря на победу над "Порту".