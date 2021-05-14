Где смотреть онлайн "Ювентус" – "Интер": расписание трансляций главного дерби Италии

Туринский "Ювентус" и миланский "Интер" сыграют в главном дерби страны в 37-м туре чемпионата Италии по футболу.

Поединок состоится на арене "Ювентус Стэдиум" в субботу, 15 мая. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 2". Кроме того, прямую трансляцию из Турина проведет российский вещатель "Матч! Футбол 2".

Отметим, что для туринской команды игра имеет важнейшее турнирное значение, ведь она ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. "Юве" занимает пятую строчку, отставая на очко от "Наполи" и на два – от "Аталанты" и "Милана".

"Интер" же в свою очередь досрочно оформил 19-е чемпионство. При этом нет сомнений в том, что "нерадзурри" попытаются обыграть принципиальнейшего соперника, чтобы отцепить его от гонки за Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне соперники трижды встречались друг с другом – один раз в чемпионате и дважды в Кубке страны. В первенстве Серии А сильнее был "Интер" (2:0), а в полуфинале "Ювентус" взял реванш (2:1 и 0:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты туринского "Ювентуса" выступили против того, чтобы Криштиану Роналду продолжал карьеру в команде.