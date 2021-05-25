Где смотреть онлайн "Вильярреал" – "Манчестер Юнайтед": расписание трансляций финала Лиги Европы

Испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед" в среду, 26 мая, разыграют трофей Лиги Европы. Команды встретятся в польском Гданьске.

Игра пройдет на поле стадиона "Энерга Гданьск". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в прямом эфире на телеканале "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Также посмотреть трансляцию можно благодаря видеосервису Megogo.

В России трансляцию из Польши проведут "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а в Беларуси игру покажут "Беларусь 1" и "Беларусь 5. Интернет".

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" выигрывал финал Лиги Европы 2017 года, когда одолел "Аякс". А для испанской команды решающий матч турнира станет первым в истории.

Финалисты встречались друг с другом четыре раза. Все матчи завершились с одинаковым счетом 0:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани забил невероятный гол с 40 метров в игре с лондонским "Фулхэмом".