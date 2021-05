'Вильярреал' – 'Манчестер Юнайтед' – 0-0: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал" в среду, 26 мая, играют в финальном матче Лиги Европы сезона 2020/2021.

Команды встречаются в польском Гданьске на стадионе "Энерга Гданьск". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ-2021

Лига Европы. Финал

Гданьск, стадион "Энерга Гданьск"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Арбитр VAR: Франсуа Летесье (Франция)

"Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 0:0

"Вильярреал": 13. Рулли – 4. Пау Торрес, 8. Фойт, 3. Альбиоль, 24. Педраса, 5. Парехо, 14. Тригерос, 25. Капу, 30. Пино, 7. Морено Х., 9. Бакка

Запасные: 1. Асенхо, 2. Марио Гаспар, 6. Мори, 15. Эступинан, 18. Морено, 21. Хауме, 12. Раба, 19. Коклен, 20. Пенья, 23. Гомес Мой, 17. Пако Алькасер, 34. Ниньо

"Манчестер Юнайтед": 1. Де Хеа – 2. Линделеф, 3. Байи, 23. Шоу, 6. Погба, 7. Кавани, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 10. Рэшфорд

Запасные: 13. Грант, 26. Хендерсон, 5. Магуайр, 33. Уильямс, 38. Туанзебе, 27. Теллес, 21. Джеймс, 31. Матич, 34. Ван де Беек, 8. Мата, 17. Фред, 19. Диалло Траоре

________________________________

5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня определится победитель Лиги Европы.

2 ЧАСА ДО МАТЧА. Ждем стартовые составы.

90 МИНУТ ДО МАТЧА. Стадион в боевой готовности.

🏟️ Gdańsk Stadium 🇵🇱

🔜 Villarreal 🆚 Manchester United



👀 Are you nervous or excited right now?#UELfinal