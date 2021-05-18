Форвард "Манчестер Юнайтед" забил невероятный гол с 40 метров. Видео

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани отметился фантастическим дальним ударом в матче 37-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма".

На 15-й минуте голкипер "красных дьяволов" Дэвид Де Хеа выбивая мяч, сделал передачу на Фернандеша, а тот выдал идеальный пас на ход одноклубнику.

34-летний форвард сборной Уругвая догнал круглого и одним касанием с 40 метров отправил его четко за шиворот вратарю "Фулхэма" Альфонсу Ареоля.

Это шедевр стал 9-м голом Кавани в 10 последних матчах за МЮ во всех турнирах.

Поединок в итоге завершился со счетом 1:1. На 76-й минуте ничью для "Фулхэма" спас Брайен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года Кавани был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 100 тысяч фунтов (~137000 долларов) за пост в своем Instagram. Кроме того, 33-летний игрок обязан прошел образовательный курс онлайн.