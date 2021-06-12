Где смотреть онлайн Англия – Хорватия расписание трансляций матча Евро-2020

В воскресенье, 13 июня, сборная Англии по футболу в первом туре чемпионата Европы-2020 сыграет с командой Хорватии. Встреча группы D начнется на лондонском Уэмбли в 16:00.

В прямом эфире поединок родоначальников футбола покажут украинские телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Тут встреча будет сопровождаться аналитической студией с участием экспертов.

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Кроме того, показ матча запланирован на "России 1". Также прямая трансляция игры есть в расписании вещания телеканала "Беларусь 5".

Отметим, что до этого команды на официальном уровне пересекались между собой 10 раз. Трижды побеждали "шашечные". 5 побед на счету англичан.

Самое болезненное поражение Хорватия потерпела в 2018 году в заключительном туре группового турнира Группы А4 в Лиге наций.

Поединок на "Уэмбли" завершился со счетом 2:1, после чего хорваты вылетели из элитного дивизиона турнира.