Где смотреть онлайн Англия – Хорватия расписание трансляций матча Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1 минута
1,6 т.
Англия Хорватия

В воскресенье, 13 июня, сборная Англии по футболу в первом туре чемпионата Европы-2020 сыграет с командой Хорватии. Встреча группы D начнется на лондонском Уэмбли в 16:00.

Евро-2020.

В прямом эфире поединок родоначальников футбола покажут украинские телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Тут встреча будет сопровождаться аналитической студией с участием экспертов.

Расписание ЧЕ
Видео дня

Кроме того, показ матча запланирован на "России 1". Также прямая трансляция игры есть в расписании вещания телеканала "Беларусь 5".

Календарь плей-офф Евро-2020.

Отметим, что до этого команды на официальном уровне пересекались между собой 10 раз. Трижды побеждали "шашечные". 5 побед на счету англичан.

Англия - Хорватия

Самое болезненное поражение Хорватия потерпела в 2018 году в заключительном туре группового турнира Группы А4 в Лиге наций.

Англия обыграла Хорватию в 2018 году

Поединок на "Уэмбли" завершился со счетом 2:1, после чего хорваты вылетели из элитного дивизиона турнира.

Англия - Хорватия (матч 2018 года)
АнглияЛондонЕвро-2020Англия - Хорватиясборная Англии по футболусборная Хорватии по футболу