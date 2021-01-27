Где смотреть матчи "Динамо": календарь и расписание трансляций со сборов в Турции

Киевское "Динамо" в пятницу, 29 января, отправится на второй тренировочный сбор, который продлится до 8 февраля.

В Турции подопечные Луческу кроме групповых и индивидуальных занятий, проведут несколько товарищеских матчей.

Украинские болельщики смогут посмотреть все пять игр в прямом эфире на клубном канале в Youtube и телевизионном канале "Спорт1".

Полное расписание вице-чемпионов Украины выглядит следующим образом.

30 января, 16.00, "Динамо" – "Лудогорец" (Разград, Болгария)

1 февраля, 16:00, "Динамо" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия),

4 февраля, 16.00, "Динамо" – ЦСКА 1948 (София, Болгария)

7 февраля, 16:00, "Динамо" – "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)

8 февраля, 10:00, "Динамо" – БАТЭ (Борисов, Беларусь)

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января "Динамо" Киев на сборах в Абу-Даби добыло первую победу в 2021 году. В первой контрольной встрече "Динамо" проиграло варшавской "Легии".

Третий матч против сборной Иордании "Динамо" завершило в нулевую ничью.