Где смотреть "Манчестер Сити" – "Боруссия" Д: расписание трансляций Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" примет немецкую "Боруссию" из Дортмунда в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На "Этихад Стэдиум" команды сыграют во вторник, 6 апреля. Время начала встречи – 22:00 по киевскому времени.

В Украине поединок покажет телеканал "Футбол 2". Также следить за игрой можно будет благодаря видеосервису Megogo. Кроме того, трансляцию из Манчестера проведут российский вещатель "Матч! Футбол 1" и белорусский "Беларусь 5. Интернет".

Интересно, что англичане ни разу не сумели обыграть дортмундцев в пяти предыдущих встречах, завершив два матча вничью и трижды проиграв. Общая разница мячей 7-3 в пользу "Боруссии".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина лишилась прямой путевки в Лигу чемпионов по итогам нынешнего еврокубкового сезона.