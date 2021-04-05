Де дивитися "Манчестер Сіті" – "Боруссія" Д: розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Олександр Чеканов Футбол 20:10, 5.04.2021

Англійський "Манчестер Сіті" прийме німецьку "Боруссію" з Дортмунда в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

На "Етіхад Стедіум" команди зіграють у вівторок, 6 квітня. Час початку зустрічі – 22:00 за київським часом.

В Україні поєдинок покаже телеканал "Футбол 2". Також стежити за грою можна буде завдяки відеосервісу Megogo. Крім того, трансляцію з Манчестера проведуть російський мовник "Матч! Футбол 1" і білоруський "Білорусь 5. Інтернет".

Цікаво, що англійці жодного разу не зуміли обіграти дортмундців в п'яти попередніх зустрічах, завершивши два матчі внічию і тричі програвши. Загальна різниця м'ячів 7-3 на користь "Боруссії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна залишилася без прямої путівки до Ліги чемпіонів за підсумками нинішнього єврокубкового сезону.

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