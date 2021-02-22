Где смотреть "Лацио" – "Бавария": расписание трансляций Лиги чемпионов

Во вторник, 23 февраля, римский "Лацио" сыграет домашний матч с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и видеосервисе MEGOGO. В России поединок покажут по "Матч! Футбол 1".

"Лацио" находится в довольно хорошей форме. В последних десяти матчах во всех турнирах команда одержала восемь побед и потерпела два поражения. "Бавария" в свою очередь не может победить в Бундеслиге уже два поединка подряд. Подобного с подопечными Ханса Флика в этом году еще не случалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА был вынужден перенести несколько матчей английских клубов в Лиге чемпионов из-за пандемии коронавируса.