Где смотреть Game4Ukraine в поддержку Украины: расписание трансляций матча легенд мирового футбола

В субботу, 5 августа, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоится благотворительный матч легенд мирового футбола в поддержку Украины Game4Ukraine. Синяя команда звезд Андрея Шевченко будет противостоять Желтой команде звезд Александра Зинченко.

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Начало игры запланировано на 20:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок Game4Ukraine будет бесплатно транслировать Setanta Sports.

Английский журналист Бен Джейкобс уже опубликовал составы команд, которые соберут целую плеяду легендарных футболистов. Синюю команду будет возглавлять наставница женской команды "Челси" Эмма Хейз, а Желтую – бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер.

Синяя команда (Шевченко): Дида, Карло Кудичини, Рикардо Карвальо, Массимо Оддо, Уильям Галлас, Фабио Каннаваро, Майкл Эссьен, Клод Макелеле, Кларенс Зеедорф, Михаил Мудрик, Джанфранко Дзола, Лука Тони, Самюэль Этоо, Андрей Шевченко.

Желтая команда (Зинченко): Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Пер Мартесакер, Йон Арне Риисе, Уэс Морган, Бакари Санья, Патрик Бергер, Робер Пирес, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Джек Уилшир, Эдгар Давидс, Александр Зинченко, Робби Кин, Шота Арвеладзе.

Все вырученные средства с этого матча пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, пострадавшего от войны РФ против Украины.

Напомним, что Михаило-Коцюбинский лицей был обстрелян русскими войсками 4 марта 2022 года. Ракета прошла через второй и первый этажи.

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