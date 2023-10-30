Где смотреть 'Динамо' – Шахтер': расписание трансляций матча УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в центральному матче 13-го тура розыгрыша футбольной Премьеро-лиги Украины. Противостояние станет первым классическим в нынешнем сезоне. Поединок вынесен на пятницу, 3 ноября.

Игру примет стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского в столице страны. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер". Начало встречи – в 17:00.

Видео дня

Увидеть принципиальное противостояние можно будет на телеканале 2+2. Он также доступен на видеосервисах Megogo и VoliaTV. Кроме того, прямая трансляция с динамовского стадиона будет доступна на YouTube-каналах столичного клуба и проекта FootballHub. Здесь показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов.

"Динамо" в 12-м туре в очередной раз потеряло очки, сыграв вничью с "Колосом" на выезде 1:1. В свою очередь "Шахтер" игровой день пропускал – его матч с одесским "Черноморцем" перенесена.

С "Шахтером" точно не сыграет нападающий "Динамо" Владислав Ванат, который получил удаление в игре с "Колосом". В турнирной таблице команды разделяют пять очков, однако у киевлян на одну сыгранную игру меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, сильный ветер, который обрушилися на Украину 28 октября, буквально снес некоторые конструкции на загородной базе киевского "Динамо" в Конча-Заспе.

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