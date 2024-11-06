Где смотреть 'Динамо' – 'Ференцварош': расписание трансляций матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 7 ноября, попытается добыть первую победу на основном этапе обновленного розыгрыша Лиги Европы. Команда Александра Шовковского поведет борьбу за первые очки в турнире в противостоянии с венгерским "Ференцварошем".

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Встречу принимает стадион "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге, который украинская команда выбрала в качестве домашнего в еврокубках. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Ференцварош". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Букмекеры отдают небольшое преимущество украинской команде. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех венгерского коллектива достигают уровня 3,20.

Команды встречались друг с другом трижды. Наиболее памятной, безусловно, является встреча в финале Кубка кубков 1975 года, когда киевляне разбили соперника 3:0.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко забил три гола в свои ворота в последних четырех матчах команды в Премьер-лиге.

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