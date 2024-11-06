'Динамо' – 'Ференцварош': все подробности матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 7 ноября, проведет четвертый матч основного этапа обновленной Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского постараются добыть свою первую победу и забить дебютные голы в турнире в противостоянии с венгерским "Ференцварошем".

Видео дня

Встречу принимает стадион "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге, который украинская команда выбрала в качестве домашнего в еврокубках. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Ференцварош". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "ФЕРЕНЦВАРОШ"

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "ФЕРЕНЦВАРОШ"

Букмекеры отдают небольшое преимущество украинской команде. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех венгерского коллектива достигают уровня 3,20.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "ФЕРЕНЦВАРОШ"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Швеции, которую возглавляет Мохаммед аль-Хаким. Помогать ему будут лайнсмены Фредрик Клювер и Макс-Робин Вильде. Роль четвертого рефери исполнит Виктор Вольф.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Пол ван Букел из Нидерландов.

ОРИЕНТИРПОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Динамо: Бущан – Тымчик, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Ференцварош: Дибус – Макрецкис, Гартенманн, Сиссе, Чивич, Абу Фани, Ромменс, Траоре, Кади, Захариассен, Варга.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом трижды. Наиболее памятной, безусловно, является встреча в финале Кубка кубков 1975 года, когда киевляне разбили соперника 3:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Динамо" проиграло три встречи из трех с общим счетом 0:6. В активе же венгерской команды есть одна победа (над "Ниццой").

Как сообщал OBOZ.UA, защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко забил три гола в свои ворота в последних четырех матчах команды в Премьер-лиге.

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