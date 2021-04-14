Где смотреть "Боруссия" Д – "Манчестер Сити": расписание трансляций Лиги чемпионов

В среду, 14 апреля, состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором "Боруссия" из Дортмунда примет на своем поле "Манчестер Сити" после выездного поражения со счетом 1:2.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2. В России игру покажут по "Матч! Футбол 1".

Спортивные аналитики не верят ни в победу "Боруссии" Д в анонсируемом матче, ни в выход немцев в полуфинал ЛЧ. На их успех в поединке можно поставить за 5,00, на ничью – за 4,20, а коэффициент на триумф "Манчестер Сити" составляет 1,61.

Котировки на матч "Боруссия" Д - "Манчестер Сити" Bet365

Ставки на победу подопечных Пепа Гвардиолы по сумме двух встреч принимаются за 1,11 против 6,50 на клуб из Дортмунда.

Котировки на проход в паре "Боруссия" Д - "Манчестер Сити" Bet365

Напомним, что сильнейшая команда из этой пары встретится с ПСЖ, который по итогам двух игр обыграл "Баварию" за счет голов на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом четвертьфинале 14 апреля "Ливерпуль" примет на своем поле "Реал".