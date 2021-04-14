Де дивитися "Боруссія" Д – "Манчестер Сіті": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

У середу, 14 квітня, відбудеться матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів, в якому "Боруссія" з Дортмунда прийме на своєму полі "Манчестер Сіті" після виїзної поразки з рахунком 1:2.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1" і медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 2. У Росії гру покажуть на "Матч! Футбол 1".

Спортивні аналітики не вірять ні в перемогу "Боруссії" Д в анонсованому матчі, ні у вихід німців до півфіналу ЛЧ. На їхній успіх у поєдинку можна поставити за 5,00, на нічию – за 4,20, а коефіцієнт на тріумф "Манчестер Сіті" становить 1,61.

Котирування на матч "Боруссія" Д - "Манчестер Сіті" Bet365

Ставки на перемогу підопічних Пепа Гвардіоли за сумою двох зустрічей приймаються за 1,11 проти 6,50 на клуб із Дортмунда.

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Нагадаємо, що найсильніша команда з цієї пари зустрінеться з ПСЖ, який за підсумками двох ігор обіграв "Баварію" за рахунок голів на виїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому чвертьфіналі 14 квітня "Ліверпуль" прийме на своєму полі "Реал".