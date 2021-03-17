Где смотреть "Бавария" – "Лацио": расписание трансляций матча Лиги чемпионов

В среду, 17 марта, "Бавария" примет "Лацио" на своем стадионе в Мюнхене в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов после разгромной победы в первой встрече со счетом 4:1.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2. В Россию игру покажет "Матч! Футбол 1".

Немецкий клуб является явным фаворитом и второго матча между командами. На победу "Баварии" можно поставить за коэффициент 1,30, на ничью – за 5,75, а триумф "Лацио" оценивается котировкой 9,00. У спортивных аналитиков нет никаких сомнений в выходе "мюнхенцев" в четвертьфинал турнира, так как поставить на это событие можно за 1,001, а на римлян – за 101,00.

Отметим, что ранее в 1/4 финала ЛЧ уже вышли ПСЖ, "Реал", "Боруссия" Д, "Манчестер Сити", "Порту" и "Ливерпуль".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта также состоится другой ответным матч 1/8 Лиги чемпионов между "Челси" и "Атлетико". Стало известно расписание трансляций этого поединка.