Где смотреть "Барселона" – ПСЖ: расписание трансляций Лиги чемпионов

Во вторник, 16 февраля, "Барселона" примет ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между командами.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России противостояние покажут по "Матч ТВ" и "Матч Футбол 3", а в Беларуси – по "Беларусь 5".

Каталонский клуб является фаворитом встречи. Ставки на победу "Барселоны" принимаются с коэффициентом 2,00, на ничью – 3,80, а успех парижан оценивается котировкой 3,40. Шансы клубов на выход в четвертьфинал считаются почти одинаковыми, но небольшое предпочтение все же отдается "сине-гранатовым".

Отметим, что анонсируемый поединок точно пропустит одна из главных звезд ПСЖ – Неймар. Бразильский футболист травмировался в последнем матче чемпионата Франции против "Канна" и теперь пропустит около четырех недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 февраля, киевское "Динамо" должно провести первый матч в 1/16 Лиги Европы против "Брюгге". Стало известно расписание трансляций поединка.