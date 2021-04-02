Где смотреть 20-й тур УПЛ: календарь, расписание, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге после паузы на игры национальных сборных возобновляются матчи первенства.
Лидер чемпионата киевское "Динамо" сыграет в Александрии против одноименной команды, а "Шахтер" отправится на выезде в Полтаву, где сразится с "Ворсклой".
Традиционно поединки УПЛ можно будет увидеть в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 20-й тур
2 апреля (пятница)
19:00. "Днепр-1" – "Львов", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
Арбитр VAR: Евгений Арановский
3 апреля (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Ингулец", "Футбол 2"
Харьков, ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Виктор Копиевский
17:00. "Рух" – "Заря", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Юрий Иванов
19:30. "Десна" – "Олимпик", "Футбол 2"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Александр Шандор
4 апреля (воскресенье)
14:00. "Минай" – "Колос", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
17:00. "Ворскла" – "Шахтер", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Денис Шурман
19:30. "Александрия" – "Динамо", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Арбитр VAR: Катерина Мозуль
Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес забил гол в ворота Португалии в отборе ЧМ-2022.