Где смотреть 1-й тур УПЛ: календарь, расписание, где смотреть
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 23 июля, стартует новый сезон. В первенстве 2021/2022 выступят 16 команда, а не 14, как это было годом ранее.
Сезон открывается во Львове, где одноименная команда примет "Мариуполь". Вице-чемпион страны "Шахтер" в первый игровой день сыграет в Киеве с "Ингульцом". А вот действующий победитель УПЛ киевское "Динамо" свой матч с "Минаем" проведет 11 августа.
По традиции болельщики смогут следить за поединками благодаря прямым трансляциям на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию расписание матчей.
Премьер-лига Украины. 1-й тур
23 июля (пятница)
19:30. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
24 июля (суббота)
17:00. "Верес" – "Колос", "Футбол 2"
Луцк, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин
19:30. "Шахтер" – "Ингулец", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
25 июля (воскресенье)
17:00. "Металлист-1925" – "Рух", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
19:30. "Заря" – "Александрия", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виталий Новохатний
19:30. "Десна" – "Черноморец", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Алексей Деревинский
26 июля (понедельник)
19:30. "Ворскла" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла"
Главный арбитр: Юрий Иванов
Матч "Динамо" – "Минай" состоится 11 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали главного претендента на победу в новом сезоне УПЛ.