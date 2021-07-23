Где смотреть 1-й тур УПЛ: календарь, расписание, где смотреть

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 23 июля, стартует новый сезон. В первенстве 2021/2022 выступят 16 команда, а не 14, как это было годом ранее.

Сезон открывается во Львове, где одноименная команда примет "Мариуполь". Вице-чемпион страны "Шахтер" в первый игровой день сыграет в Киеве с "Ингульцом". А вот действующий победитель УПЛ киевское "Динамо" свой матч с "Минаем" проведет 11 августа.

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По традиции болельщики смогут следить за поединками благодаря прямым трансляциям на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию расписание матчей.

Премьер-лига Украины. 1-й тур

23 июля (пятница)

19:30. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

24 июля (суббота)

17:00. "Верес" – "Колос", "Футбол 2"

Луцк, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Дмитрий Панчишин

19:30. "Шахтер" – "Ингулец", "Футбол 2"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

25 июля (воскресенье)

17:00. "Металлист-1925" – "Рух", "Футбол 1"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

19:30. "Заря" – "Александрия", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Виталий Новохатний

19:30. "Десна" – "Черноморец", "Футбол 1"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Алексей Деревинский

26 июля (понедельник)

19:30. "Ворскла" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла"

Главный арбитр: Юрий Иванов

Матч "Динамо" – "Минай" состоится 11 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали главного претендента на победу в новом сезоне УПЛ.