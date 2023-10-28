Харри Кейн забил фантастический гол со своей половины поля. Видео

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн отметился невероятным ударом в 9-м туре чемпионата Германии по футболу. 30-летний капитан сборной Англии забил сверхдальний мяч в ворота "Дармштадта".

После бурного, но безголевого первого тайма на поле "Альянц Арены" (арбитр удалил Киммиха у "Баварии" и Гьязула и Маглица у "Дармштадта"), мюнхенцы после перерыва устроили фирменный разгром.

На 69-й минуте "Дармштадт" увлекся позиционным нападением и пропустил контрвыпад. Нузеир Масрави выдал пас на Кейна, тот увидел, что вратарь гостей далеко вышел из ворот, и "выстрелом" из центрального круга метров с 55 отправил мяч точно в ворота.

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Голкиперу Марселю Шуену оставалось лишь провести взглядом круглый снаряд, опускавшийся под перекладину.

В итоге матч завершился со счетом 8:0.

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