Ганский легионер из УПЛ заявил о желании играть за сборную Украины по футболу

Правый защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу заявил, что хочет выступать за сборную Украины и стать первым темнокожим футболистом в ее истории.

В интервью на YouTube-канале "Бомбардир" ганский футболист сказал, что ему очень нравится в Украине, и он считает нашу страну своим вторым домом.

"Да, я хочу играть за сборную Украины, первый темнокожий игрок. Если есть такая возможность, то, конечно, я согласен. Мне нравится тут. Украина – мой второй дом. Если через три года мне сделают такое предложение, то я соглашусь. Назад дороги нет", – заявил Якубу.

Отметим, что ганец переехал в Полтаву в начале осени 2018 года из нигерийской команды "Нигер Торнадос". За это время он сыграл 37 матчей за "Ворсклу" и забил 2 гола. Чтобы получить украинское гражданство, Наджиб должен на протяжении еще трех лет играть в нашем чемпионате.

Напомним, что сейчас в национальной команде выступают натурализованные бразильцы из "Шахтера" Жуниор Мораес и Марлос, а ранее – экс-полузащитник "Металлиста" Эдмар и бывший нападающий харьковчан Марко Девич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче украинской Премьер-лиги "Ворскла" ушла от поражения в матче с "Рухом" благодаря эффектному сольному голу чемпиона мира из "Динамо" Георгия Цитаишвили в дебютном поединке.