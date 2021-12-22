'Футболисты не хотят их приветствовать': Луческу унизил фанов 'Динамо'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказал свое недовольство поведением по отношению к нему со стороны фанов команды. Многие болельщики до сих пор отказываются его принимать, несмотря на то, что специалист вернул "Динамо" в Лигу чемпионов и выиграл "золото" на национальном уровне.

В интервью румынскому сайту PlaySport 76-летний тренер заявил, что перестал обращать внимание на недовольство ультрас.

"Эти фанаты хотят выглядеть главными героями. Но я не обращал на их критику внимания, а наоборот – всегда иронически им аплодировал. Их поведение привело к тому, что футболисты больше не хотят их приветствовать.

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Они должны были бы поддерживать команду и объединиться в общей цели побеждать. Но они хотят показать, что способны что-то изменить. Но они не могут ничего изменить, поэтому на них не обращают внимания. Баннеры становится все более агрессивными, но меня это не волнует", – рассказал Луческу.

Напомним, киевляне второй год подряд заняли последнее место на групповом этапе Лиги чемпионов. Минувшей осенью они набрали всего одно очко и забили один мяч в шести матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорю Суркису дали совет о судьбе Луческу в "Динамо".

Ранее Луческу подвел итог выступлению "Динамо" в Лиге чемпионов: "Мы на равных играли с грандами".