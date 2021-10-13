Футболиста сборной Франции, выигравшего Лигу наций, приговорили к тюрьме за встречи с женой

Суд Мадрида приговорил к шестимесячному тюремному сроку Лукаса Эрнандеса, игрока мюнхенской "Баварии", который в эти выходные вместе со сборной Франции выиграл Лигу наций. В случае, если 19 октября суд отклонит апелляцию футболиста, то будет выдан ордер на обыск и его арест, сообщает As.com.

В 2017 году Лукас Эрнандес избил свою подругу Амелию де ла Оса Льоренте.

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По одной из версий футболист вернулся домой пьяным и ответил на претензии девушки рукоприкладством. По другой – сама Амелия спровоцировала спортсмена, ударив первой.

Тогда суд наказал француза 31 днем общественных работ и запретил приближаться к девушке ближе, чем на 500 метров.

Спустя некоторое время пара помирилась и сыграла свадьбу, что никак не отразилось на постановлении суда.

После того, как летом 2021-го молодые люди провели совместный отпуск, суд посчитал это прямым нарушением и вынес обвинительный приговор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена знаменитого футболиста случайно выложила фото и лишила мужа карьеры.