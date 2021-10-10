Франция спасла матч с Испанией и выиграла Лигу наций

Сборная Франции по футболу обыграла национальную команду Испании и впервые в своей истории выиграла Лигу наций УЕФА. Финальный поединок состоялся на легендарном миланском стадионе "Сан-Сиро" и завершился со счетом 2:1.

Матч начался с мощных атак французов. Расположившись в высоком блоке действующие чемпионы мира не давали сопернику даже выйти со своей штрафной. Плотный прессинг и постоянное давление раз за разом приводило к остроте у ворот Унаи Симона.

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К 15-й минуте ситуация на поле немного выровнялась. Испанцы тотальным контролем мяча обозначили свое территориальное преимущество, но по остроте предпочтительнее выглядели номинальные гости.

Даже когда "красная фурия" владела мячом, игроки втроем держал двух нападающих соперника. Ляпорт персонально страховал опекающих Мбаппе и Бензема. Подопечные Дешама стремились выиграть борьбу за центр поля, и периодических у них получалось лишать соперника мяча.

Концовка тайма прошла в мягкой игре возле центрального круга без ударов в створ ворот. Испания очень аккуратно, грамотно и сдержаннее контролировала игру, но до штрафной так и не смогла добраться.

Второй тайм начался феерически. На 63-й минуте Франция наконец смогла впервые создать свой самый опасный момент, в котором Тео Эрнандес зарядил мяч в перекладину. Обескураженные французы потеряли концентрацию и сразу пропустили гол.

Серхио Бускетс сделал отличны навес в штрафную, после которого Микель Оярсабаль отправил круглого в шестерку. Победный счет продержался ровно полторы минуты.

Карим Бензема взял инициативу на себя и феноменальным ударом в девятку вернул интригу в матч.

Игра заметно оживилась и игроки обеих команд все чаще входили в штрафную соперника.

На 82-й минуте свое слово взял Киллиан Мбаппе. Один из самых дорогих футболистов мира получил разрезающую передачу от Тео Эрнандеса и мощно пробил из под голкипера.

Испания – Франция 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 64 Ойарсабаль, 1:1 – 66 Бензема, 1:2 – 80 Мбаппе.

Испания – Унаи Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия, Алонсо, Сарабия (Пино, 61), Родри (Форнальс, 84), Ферран Торрес (Мерино, 84), Бускетс, Ойарсабаль, Гави (Коке, 75).

Франция – Льорис, Эрнандес, Варан (Упамекано, 43), Кунде, Павар (Дюбуа, 80), Погба, Тчуамени, Кимпембе, Гризманн (Верету, 90), Мбаппе, Бензема.

Предупреждения: Погба (46), Кунде (55), Лапорт (86), Мбаппе (89).

Напомним, что предыдущим победителем Лиги наций была сборная Португалии.

Ранее в матче за третье место Италия со счетом 2:1 обыграла Бельгию.