Футболиста "Динамо" выгнали из клуба. Опубликовано официальное заявление

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Полузащитника Жерсона Родригеса, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", исключили из "Труа", где он выступал в аренде. Как сообщает официальный сайт французской команды, договор с 26-летним футболистом сборной Люксембурга был разорван в одностороннем порядке.

В заявлении "Труа" уточняется, что увольнение Родригеса было сделано " качестве меры предосторожности". Какие-то другие подробности представители "Труа" сообщить отказались.

В декабре прошлого года стало известно, что главный тренер Лоран Батлес больше не заинтересован в дальнейших услугах игрока.

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Наставник не поставил его на кубковый матч против "Нанси". Не было Родригеса на трех декабрьских матчах в Лиге 1 против "Бордо" (1:2), "Лилля" (1:2) и "Лорьяна" (2:0).

Во французской прессе указывалось, что "к игровым качествам Родригеса вопросов у тренера нет" и речь идет исключительно об "образе жизни".

Для Жерсона эта аренда была второй в "динамовской" карьере.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Труа" находится на 5-м месте с конца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 августа 2019 года Родригес подписал пятилетний контракт с "Динамо"

16 декабря футболист был переведен в дублирующий состав после приезда на тренировку с запахом перегара

"Динамо" до 26 июля отправило Жерсона в аренду в турецкий "Анкарагюджю"

3 июля Родригеса оштрафовали за неспортивное поведение в матче турецкой Суперлиги против "Трабзонспора"

16 июля "Анкарагюджю" в одностороннем порядке принял решение расторгнуть контракт с игроком. Причиной конфликта стало нападение 25-летнего футболиста сборной Люксембурга на капитана "Анкарагюджю" Анте Кулушича

Напомним, что Жерсон встречается с украинской теннисисткой. Об этом впервые стало известно летом 2020 года, когда футболист сборной Люксембурга выступал на правах аренды в Турции. ​

​Позже она рассказала, что они познакомились сразу же после перехода Родригеса в "Динамо" через общих знакомых. ​

​Осенью 2020-го Янчук родила от него ребенка. В июне Ольга объявила о расставании с игроком киевлян, однако быстро передумала и призналась ему в любви.