Футболиста "Динамо" исключат из первой команды европейского клуба за поведение – СМИ

Нападающего "Динамо" Назария Русина, который сейчас выступает за варшавскую "Легию" на правах аренды, могут исключить из первой команды из-за его поведения.

Как сообщает издание Legia.net, проблемы у украинца начались во время тренировок действующих чемпионов Польши. Он часто играл эгоистично, игнорируя партнеров и пытаясь завершить каждую атаку самостоятельно. На нашего соотечественника не подействовали даже доводы главного тренера и его помощников, так как он был уверен в своих силах и навыках.

3 апреля Русин должен был сыграть за резервный состав "Легии" против "Легионовии", но еще за день до матча отказался выходить на поле из-за боязни получить травму на не самом лучшем поле. Ему дали время на то, чтобы изменить свое решение, но он этого не сделал. Теперь ожидается, что Назария переведут во второй состав, чтобы он подумал над своим поведением.

Напомним, что украинец перешел в "Легию" в зимнее трансферное окно и принял участие в одном поединке Кубка Польши, выйдя на замену на последние полчаса.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой представитель "Динамо" в варшавском клубе Артем Шабанов привез пенальти в ворота команды в игре с местного чемпионата.