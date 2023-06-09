Футболист забил гол вбрасыванием мяча из аута в чемпионате Финляндии. Видео курьеза

Игрок финского футбольного клуба СИК Терри Йегбе отметился невероятно курьезным и в то же время уникальным голом в матче национального чемпионата. 22-летний ганский защитник поразил ворота соперника прямым вбрасыванием из-за боковой линии.

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Забавный момент произошел уже на второй минуте игры, в котором СИК на своем поле принимал ВПС. Хозяева, продвинувшись к чужой штрафной, заработали право на то, чтобы ввести мяч в игру из аута на левом фланге. Йегбе решил сделать сильный заброс к воротам ВПС.

Ганец сделал разбег и запустил мяч по высокой дуге. Вратарь гостей Теппо Марттинен не рассчитал траекторию полета мяч и, пытаясь сыграть на выходе в высоком прыжке, срезал его в собственную "рамку".

Отметим, что согласно футбольным правилам, если бы Марттинен не касался бы мяча и он залетел в ворота, судья бы не зафиксировал взятия ворот и назначил свободный удар.

Вашему вниманию видео уникального эпизода из чемпионата Финляндии.

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