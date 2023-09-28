Футболист в Кубке Украины получил 'очень странную травму'. Видео собрало 230 000 просмотров

Полузащитник житомирского "Полесья" Александр Назаренко получил тяжелую травму в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Днепра-1" (1:1, по пенальти 5:4). На 85-й минуте 23-летний хавбек неудачно сыграл в подкате, зарывшись одной ногой в газоне.

Из-за этого тело футболиста резко остановилось, а колено футболиста получило значительное переразгибание.

По предварительным данным Александр получил повреждение крестообразных связок колена и вылетел из футбола на 7–9 месяцев.

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На момент обратил внимание польский блогер BuckarooBanzai, после чего видео стало вирусным в сети, за сутки набрав порядка 230 000 просмотров.

"Это, пожалуй, одна из самых удивительных травм, которые я когда-либо видел. К сожалению, тоже одна из самых серьезных", – написал BuckarooBanzai.

В комментариях польские болельщики отметили, что это пример моментальной кармы, так как Назаренко пытался очень опасно атаковать Владимира Танчика.

"Была заметна атака в ногу соперника. Был виден замах ногой и прыжок. Здесь нет скольжения. Это должен был прыжок в опорную ногу игрока", – пишут фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 финала КУ киевское "Динамо" сенсационно проиграло землякам из "Оболони" и вылетело из розыгрыша.

До этого "Александрия" из одноименного города Кировоградской области драматично вышла в четвертьфинал Кубка Украины. Подопечные Руслана Ротаня на стадионе имени обыграли львовский "Рух" благодаря автоголу на последних секундах.

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