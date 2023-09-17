Футболист в Германии забил невероятный 'радиоуправляемый' гол с центра поля. Видео

Полузащитник "Хоффенхайма" Флориан Гриллич отметился фантастическим ударом в 4-м туре чемпионата Германии. 28-летний футболист сборной Австрии отметился в гостевой игре против "Кельна".

На 28-й минуте при счете 0:1 вратарь хозяев Марвин Швабе неудачно вышел в поле, чтобы перехватить передачу. От его ног мяч отскочил к Грилличу и тот не раздумывая "пульнул" в сторону ворот соперника.

Как показал позже видеоповтор, круглый снаряд летел мимо рамки, но в последний момент словно радиоуправляемый вильнул в сторону и от газона влетел в сетку.

Видео дня

Комментатор не смог сдержать эмоций, назвав этот гол потрясающим. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей.

Отметим, что Гриллич выступает за "Хоффенхайм" с 2017 года. С того времени сыграл во всех турнирах в 156 матчах, забив 9 голов и сделав 11 ассистов.

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