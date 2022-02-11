Из всех новостей последних недель меня больше всех впечатлила новость из Великобритании о страшных муках, обрушившихся на голову футболиста Курта Зумы, который смеху ради пнул ногой своего бенгальского кота. Кот отлетел в сторону (хозяин все-таки футболист!), а Зума (или его младший брат) разместил видеролик с этим инцидентом в интернете.

Футболиста оштрафовали, отстранили, его освистали чужие и свои болельщики, от него ушли рекламодатели... После истории с котом этот Зума превратился для западного общества в огромную кучу говна.

Никто не хочет с ним ни дружить, ни работать. Я не удивлюсь, если его под каким-то предлогом выгонят из команды. Чувак стал максимально токсичным.

На мой взгляд, эта новость здорово иллюстрирует по-настоящему тектонические изменения в нашей цивилизации, для которой гуманизм, доброта, порядочность, милосердие, открытость и эмпатия становятся буквально дороже денег. Это происходит впервые в истории человечества. Никогда ранее абстрактные, в общем, штуки не были важнее обычных материальных ценностей.

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Я не могу себе представить ситуацию, чтобы в той же Англии какой-то клуб мог бы взять на работу лучшего футболиста мира, если бы он был открытым расистом/гомофобом/ садистом по отношению к животным.

В России и Китае такого человека еще наняли бы. Но в Европе и Северной Америке – уже нет.

Кстати, забавно, что о таком преобразовании общественных ценностей раньше мечтали именно коммунисты. Но они явно начали с неправильного конца. Выяснилось, что люди перестают ставить во главу угла материальное не тогда, когда остаются без денег, а напротив – когда денег хватает на покрытие всех базовых потребностей.

Честно говоря, я думаю, мир на пороге какого-то фазового перехода сейчас.

Нынешний мир нашим добрым и гуманным потомкам будет казаться какой-то черной, кипящей злобой, садистской клоакой. Примерно так, как нам таким местом кажется мир первой половины ХХ века.