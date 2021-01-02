Футболист "Шахтера" рассказал о готовности помочь "Динамо"

Александр Чеканов Футбол 23:08, 2.01.2021

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон выразил готовность помочь возможному новичку киевского "Динамо" Лиэлю Абаде адаптироваться в Украине.

Слова израильского футболиста "горняков" приводит портал "Динамо" Киев от Шурика со ссылкой на Sport5. "Я помогу ему, если нужно. Здесь большая еврейская община и много говорящих на иврите. Мы здесь не одни", – сказал Соломон.

Напомним, киевское "Динамо" сделало предложение "Маккаби" Петах-Тиква о трансфере 19-летнего Абаде. По данным СМИ, украинский клуб предложил за игрока пять миллионов евро. При этом сам футболист признался в том, что его отец был шокирован некоторыми пунктами контракта с киевлянами.

Как сообщал OBOZREVATEL, легионер киевского "Динамо" Томаш Кендзера сделал предложение своей украинской девушке.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Украинцы возмутились закупкой китайской вакцины против COVID-19 по самой высокой цене

В Украине взлетят цены на проезд: когда и сколько придется платить

Зеленский пожелал в Новом году мира, а Порошенко – иммунитета людям и стране: чем отличались поздравления политиков

В Одессе в новогоднюю ночь из-за фейерверков погибли десятки птиц и животных. Фото

В NASA предупредили о приближении астероида к Земле